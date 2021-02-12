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12.02.2021 16:30
Рубрика: Культура

Гарик Сукачев, DDT, "Сплин" выступят на фестивале "Чернозем"-21

Текст: Александр Алексеев
Организаторы рассказали, что трехдневный open-air снова пройдет в августе, с 13-го по 15-е. Причем именно "Чернозем" первым объявил и имена всех хэдлайнеров. Да, ни один из летних российских рок-фестивалей не отменен и везде продолжают продавать билеты. Но именно на "Черноземе" уже сообщают самую конкретную и полную информацию. Есть и очень неожиданная новость.

Не удивляйтесь, но "Чернозем" впервые переезжает. Теперь он состоится не в Тамбове, а в Воронеже. Наверное, и хорошо, ибо в Тамбове многотысячным поклонникам рок-музыки было все-таки тесновато, да и гостиниц было недостаточно. Впрочем, зато места для палаток вначале были бесплатными, а затем обходились в символическую сумму 1 рубль. Нигде больше такого не было…

Фото: Предоставлено пресс-службой Ильи Лагутенко
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Посмотрим, как будет на новом месте - в воронежском Чернозем-парке. Эта летняя фестивальная площадка находится рядом с крупнейшим в городе ТРК Сити-парк "Град". И рокерам еще только предстоит ее обживать.

Зато в хорошей компании. Среди хэдлайнеров фестиваля - "Сплин", Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачев, DDT. То есть все те, кто должен был спеть и на "Черноземе" 2020 года, отмененном из-за пандемии коронавируса.

И, обратите внимание: прошлогодние билеты действительны и в 2021-м! Об этом тоже сообщают теперь организаторы.

Среди участников также: "СерьГа", Нуки, Anacondaz, "Аффинаж", Сергей Бобунец, "Горшенев", "Ундервуд", "Тараканы!" и Эмир Кустурица с No Smoking Orchestra , который на трехдневных летних рок-фестивалях России пока не выступал. Но, наверное, сказалась дружба с Гариком Сукачевым (споют они и дуэтом), поэтому кинорежиссер и музыкант решил приехать в Воронеж.

Обратите внимание и на долгожданный концертный сет проекта "Симфоническое "Кино".

Кстати

И неожиданность: впервые на "Черноземе" споют "Кис-Кис", запланировавшие многомесячный тур по России, с заездом на Украину и в Европу. Живописные, бойкие и шумные девушки - лидеры команды - играют отвязную смесь ска-панка и поп-музыки и однажды уже появились на "Нашествии"-2019.

Любопытно, как их примут на "Черноземе", считающемся одним из самых консервативных рок-фестивалей, опирающихся на традиционный старый добрый рок.

А вот приезд Гречки - уже вполне ожидаем и, безусловно, привлекателен, после выхода ее недавнего релиза "Хватит".

В регионах Культура Музыка Рок Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Музыка с Александром Алексеевым

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