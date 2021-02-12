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12.02.2021 14:19
Рубрика: Экономика

Как московские коммунальщики борются с последствиями снегопада

Текст: Ирина Огилько

Для борьбы с последствиями непогоды в столице задействовали 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники и около 60 тысяч рабочих, которые не только убирают снег на улицах, но чистят крыши. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков телеканалу "Россия-24".

К уборке снега в Москве привлекли 60 тысяч рабочих

Все службы городского хозяйства переведены в режим повышенной готовности. В первую очередь, службы обеспечивают жителей города теплом. Подача теплоносителя была переведена в этот режим за несколько дней до наступления сильных холодов. "Сегодня система работает стабильно, штатно, имея достаточный резерв и по гидравлике, и по количеству вырабатываемой тепловой энергии, - сказал Бирюков. - Организована работа аварийных бригад. Они находятся в стадии готовности, включая и территорию Троицко-Новомосковского округа. Работа по уборке снега идет в круглосуточном режиме. Также для рабочих организованы пункты обогрева и питание - работают полевые кухни".

За трое суток, по прогнозам метеорологов, выпадет до 35 см. Вывоз снега осуществляется на 56 снегосплавных пунктов. Если их мощности не хватит, будут задействованы сухие снегосвалки, которые организованы на территории промышленных и коммунальных зон.

Каждые четыре часа в Москве производится сплошное прометание улиц. На дорогах - особо опасных участках - работают тягачи.

Как отметил Бирюков, Москва всегда готова к таким резким погодным изменениям. У города есть технические средства, мощности по подаче тепла, по его резервированию, мощности по подаче воды, водоотведению стоков, газовые и электрические мощности.

Напомним, что в городе создан оперативный штаб по координации коммунальных служб во время снегопада и морозов.

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