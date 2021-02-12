Метеорологи: Снег и ветер в столице усиливаются

Снегопад в столице меняется от слабого до умеренного. В среднем прирост за 3 часа составил 2 см. Об этом сообщили "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

К полудню снегопад начал усиливаться, скорость ветра достигла 12 м/с. Как прогнозируют специалисты, в ближайшие часы ожидается новое усиление стихии.

- Во второй половине дня скорость ветра может составить 15-17 м/с, а интенсивность осадков возрасти до прироста 1 см в час, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Лидером по приросту снега стал Восточный округ, где за 3 часа выпало 5 см. На опорной станции ВДНХ и на западе города прирост осадков пока составил 2 см.

Как напомнила Позднякова, 12 февраля может быть поставлен рекорд по суточному приросту снега.