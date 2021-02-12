Многодетная мать в Новой Москве пыталась убить троих своих детей

В Новой Москве едва не случилась жуткая трагедия: многодетная мать попыталась убить своих детей, заморозив их на улице насмерть. Предотвратить самое ужасное удалось благодаря свидетелям, поднявшим тревогу.

"Поздно вечером 11 февраля 33-летняя женщина привезла троих детей на территорию лесополосы в Новой Москве, имея умысел на их убийство, раздела догола и оставила на улице", - сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Это увидел очевидец, который обратился в правоохранительные органы.

"Дети с различными степенями обморожения были незамедлительно доставлены в детскую городскую больницу. Женщина также госпитализирована, в скором времени следователи проверят состояние ее психического здоровья", - продолжает Юлия Иванова. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователи устанавливают родственников детей и все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.