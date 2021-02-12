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12.02.2021 10:31
Рубрика: Культура

Московский кинотеатр покажет лучшие экранизации "Ромео и Джульетты"

Текст: Сусанна Альперина

В столичных кинотеатрах, говоря языком современной молодежи, "включили романтику". Так, например, в кинотеатрах Москино можно посмотреть картины Вуди Аллена, Паоло Соррентино, Кристиана Петцольда и Никиты Михалкова. А кинотеатр "Иллюзион" покажет четыре экранизации фильма "Ромео и Джульетта", и все они стали культовыми.

Фото: kino-teatr.ru
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Акция продлится с 12 по 21 февраля. Первую звуковую версию фильма в 1936 году снял Джон Кьюкор. Лента - одна из легенд Золотого Голливуда. Вторая картина - это фильм-балет Лео Арнштама 1954 года с великой Галиной Улановой в главной роли. Именно эта киноверсия легендарной пьесы получила приз как "Лучший лирический фильм" на Каннском кинофестивале. Третья лента - первый цветной фильм о веронских влюбленных, снятый Ренато Кастеллани в 1954 году на родине героев и отмеченный "Золотым львом" в Венеции. Четвертая - постмодернистский шедевр База Лурмана "Ромео + Джульетта" с музыкой Radiohead и Леонардо Ди Каприо с Клэр Дэйнс в главных ролях. Смотреть сегодня на молодого ди Каприо - особое удовольствие, ведь именно фильм о Ромео и Джульетте стал для известного актера трамплином в звездное будущее.

Каждую из картин в "Иллюзионе" представят приглашенные эксперты - зрители смогут узнать много подробностей об истории создания фильмов, костюмов и других нюансов киноадаптаций пьесы Шекспира.

12 февраля в 19:30, 13 февраля в 21:55 и 20 февраля в 21:00 "Ромео + Джульетта" (1996) База Лурмана представит Борис Барабанов - журналист, музыкальный обозреватель, радиоведущий и продюсер. 13 февраля в 19:25 и 21 февраля в 17:20 фильм-балет Лео Арнштама "Ромео и Джульетта" (1954) представит Виолета Майниеце - театровед, балетный критик и историк балета, киносценарист. 13 февраля в 16:15 "Ромео и Джульетта" (1954) Ренато Кастеллани представит Владислав Пронин - российский и советский литературовед, доктор филологических наук. Спикер, который представит первую звуковую киноверсию пьесы Джона Кьюкора (1936), будет объявлен позже - следите за сетями кинотеатра "Иллюзион".

Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Все фильмы, кроме "Ромео и Джульетты" (1954) Ренато Кастеллани, будут показы с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России.

Фото: kinopoisk.ru
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Фильмы сегодня важно посмотреть еще и потому, что они помогут подготовиться к просмотру новой, суперсовременной, версии "Ромео и Джульетты". Фильм "R#J", в котором история героев Шекспира переведена на язык современной молодежи, снят режиссером Кэри Уильямсом и спродюсирован Тимуром Бекмамбетовым. Он уже успел наделать много шума на фестивале Sundance в январе, где состоялась его премьера, а сейчас вошел в программу фестиваля SXSW. После того как картина обретет фестивальную судьбу, она будет показана и в России.

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