Москвичи стали чаще жениться после 55 лет

В Москве увеличивается число "возрастных" браков, когда хотя бы один из супругов перешагнул 50-летний рубеж. Как заявил заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов, в прошлом году в брак вступили более 6 тысяч человек старше 55 лет, передает ТАСС.

По словам замглавы департамента, в ряде случаев пожилые молодожены знакомятся во время совместных занятий в проекте "Московское долголетие". В общей же сложности в пошлом году было зарегистрировано 1,2 тысячи браков, в которых старше 55 лет были оба супруга.

Как отмечает и.о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, среди тех, кто пришел в ЗАГС после 55 лет, 63 процента составляют женихи и 37 процентов - невесты. Такая тенденция сохраняется последние 20 лет. По оценке экспертов, это связано как с активным продвижением "Московского долголетия", так и с увеличением продолжительности жизни в городе. В мире Москва входит в топ-10 мегаполисов по этому показателю, а в России удерживает первое место.