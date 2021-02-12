Общественная палата Москвы обсудит установку памятника на Лубянской площади

Комиссия Общественной палаты Москвы 16 февраля обсудит с экспертами вопрос установки памятника на Лубянской площади города. Об этом сообщил зампредседателя палаты Алексей Венедиктов.

По его словам, представители Общественной палаты рассмотрят, необходима ли площади доминанта. "Для меня очевидно, что нужна, но хочется послушать и затем направить свое заключение в мэрию", - отметил Венедиктов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он добавил, что на встречу приглашены главный архитектор столицы Сергей Кузнецов и глава комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский.

Ранее с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь обратились известные писатели и блогеры.