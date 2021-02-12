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12.02.2021 10:42
Рубрика: Происшествия

СК завершил расследование дела о мошенничестве с землей в Подмосковье

Текст: Наталья Козлова
Центральный аппарат Следственного комитета сообщил о завершении расследования уголовного дела о многомиллионном мошенничестве с земельными участками в Подмосковье. Прокуратура с работой СК согласилась.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В СК корреспонденту РГ рассказали, что уголовное дело расследовалось против Константина Томбулова. Этот человек работал в прошлом прокурором, потом сотрудником Следственного комитета.

Фото: vesti.ru
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Томбулову предъявлено обвинение сразу по нескольким серьезным статьям - "получение взятки организованной группой в особо крупном размере", "получение взятки организованной группой в особо крупном размере", "мошенничество организованной группой в особо крупном размере", "вымогательство организованной группой в особо крупном размере", "присвоение организованной группой в особо крупном размере". Кроме Томбулова, к уголовной ответственности привлечены еще 22 человека, которые в разные периоды времени действовали в составе его групп. В их состав входили сотрудники МВД РФ, Раменской городской прокуратуры, а также граждане с криминальным прошлым. В отношении 12 человек, в том числе Томбулова, уголовные дела направлены в суд, 5 граждан находятся в розыске, двое из них - объявлены в международный розыск. В СК говорят, что криминальная деятельность Томбулова началась с 2009 года, когда он занимал должность Раменского городского прокурора. С мая 2017 по ноябрь 2018 года Томбулов работал заместителем руководителя Люберецкого отдела СК России по Московской области, с которой был уволен.

Следствием установлено, что он совместно с соучастниками разработал преступный план, направленный на незаконное обогащение, и реализовывал его с 2009-й по 2017-й годы. Путем подделки документов мошенническим способом они незаконно получали право собственности на земельные участки в Московской области. Далее участки продавались по рыночным ценам. Ущерб государству составил 15 миллионов рублей. Кроме того, соучастники получали в качестве взятки объекты недвижимости на сумму более 60 млн рублей,- уточнили в ведомстве.

Также Томбулов вместе с подельниками в 2017-2018 годах вымогал у предпринимательницы долю рыночной стоимостью более 28 млн рублей в фитнес-клубе. А еще он организовал хищение изъятой обувной продукции на общую сумму 50 миллионов рублей, вверенной его подчиненному.

Установить всю мошенническую схему следователям СК России удалось в результате проведенной масштабной работы и тщательного исследования всех собранных доказательств. Проведено более 300 допросов, назначено и проведено более 100 судебных экспертиз, изъят и изучен большой объем как правоустанавливающей, так и финансовой документации, подтверждающей вину фигурантов, объяснили в СКР. Пока шло следствие, на имущество (в том числе предметы роскоши) Томбулова и аффилированных с ним лиц наложен арест на сумму более 400 млн рублей.

Томбулов во время следствия вину не признал.

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