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12.02.2021 / 23:25
Текст: Сергей Бабкин

Снегопад века: уровень пробок в Москве 9 баллов в 23.00

Первый день мощного снегопада в Москве поставил несколько рекордов. Во-первых, за день выпало 13 миллиметров осадков, во-вторых, город до сих пор стоит в 9-балльных заторах. Хотя на часах 23.00 Мск.

Как отмечает агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр РФ, уже к середине дня количество выпавших осадков превысило рекорд 1973 года для этого дня: 8 миллиметров против 7 миллиметров соответственно.

В Москве выпало рекордное количество снега за сутки

Это мы говорим о жидком состоянии: когда объем растаявшего снега замеряют специальными приборами. А что касается непосредственно снега, то его прирост составил за этот день 15 сантиметров.

В ликвидации последствий снегопада задействованы все коммунальные службы. В Москве идет сплошное прометание дорог: колонна снегоуборщиков проезжает по всей ширине проезжей части.

Общественный транспорт, как убедился корреспондент "РГ", работает без перебоев. Однако уровень загруженности дорог Москвы даже в 23.00 составил 9 баллов по 10-балльной шкале "Яндекса".

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