Средний прирост снега в Москве с начала снегопада составил 10 см

С начала снегопада прирост снега составил 10 см. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

"В 15:00 коммунальная техника приступит к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололедной обработкой, - рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства. - В круглосуточном режиме ведутся работы по очистке улично-дорожной сети, тротуаров, дворовых территорий, в течение светового дня - кровель, выступающих элементов фасадов зданий. Особое внимание - остановкам общественного транспорта: за всеми круглосуточно закреплены бригады ручной уборки.

Кстати, с начала снегопада на снегосплавных пунктах утилизировано около 250 тысяч кубометров снега.