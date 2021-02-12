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12.02.2021 10:54
Рубрика: Культура

Стало известно, в какие столичные музеи школьники могут ходить бесплатно

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

После длительного перерыва открывшиеся музеи и выставочные площадки столицы возобновили проект "Музеи - детям". В этом году учащиеся школ и колледжей смогут посетить бесплатно 103 площадки. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Для того, чтобы бесплатно пройти в музей, ученики должны обратиться в кассу с вывеской "Здесь школьник может получить бесплатный билет" и приложить карту москвича или идентификатор сервиса "Москвенок". За день ребята могут бесплатно посетить несколько музеев, но в каждом из них в течение дня выдают только один бесплатный билет. Если подростки захотят сходить в один музей утром, а в другой - вечером, то им необходимо сохранить билет и пройти по нему повторно.

По словам генерального директора ГУП "Московский социальный регистр" Ивана Бутурлина, благодаря проекту, у преподавателей есть возможность проводить в музеях и выставочных залах тематические внеклассные занятия, которые позволяют разнообразить и дополнить школьную программу. Среди площадок - Музей Москвы и его филиалы, Музей- панорама "Бородинская битва", Музей космонавтики, Дарвиновский музей, биологический музей им. Тимирязева и другие городские музеи. Как отметил Бутурлин, ежегодно к проекту присоединяются новые площадки. Так, в прошлом году к проекту присоединились Музей военной формы, музей военной истории "Стрелецкие палаты", Еврейский музей и центр толерантности, музей "Огни Москвы", Музей Международного нумизматического клуба, Музей техники Вадима Задорожного и Дом-музей Матвея Муравьева-Апостола.

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