В аэропортах Москвы из-за снегопада задержано более 20 рейсов

В период сильных снегопадов осложнилось авиасообщение Москвы с другими городами.

По данным сервиса "Яндекс. Расписание", в общей сложности на данный момент в столичных авиагаванях задержано 29 рейсов. В том числе в Домодедово - 17, в Шереметьево - 6, во Внуково - 6. По Жуковскому данных о задержках нет. При этом семь рейсов в Москве было отменено.

Как уже писала "РГ", в столице начался сильный снегопад, загруженность дорог в городе достигла максимальных 10 баллов по шкале "Яндекса". Тем не менее общественный транспорт работает бесперебойно.