В Московском зоопарке археологи нашли старинные вещи

Во время строительных работ на старой территории Московского зоопарка археологи нашли более 150 старинных предметов, сообщает портал мэрии mos.ru.

Среди наиболее ценных для науки находок медные и серебряные монеты, фрагменты израсцов, стеклянные бутылки и флаконы. В основном все артефакты датированы XVII-XX веками.

Особенно интересной для экспертов показалась керамика XVIII века. Археологи нашли, например, курительную трубку из красной глины. Обнаружены фрагменты фарфора, помадные баночки для косметики.

Ряд артефактов превосходно сохранился, на некоторых сохранились клейма популярных торговых фирм и производителей того времени. Все эти находки будут переданы в городские музеи.