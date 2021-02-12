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12.02.2021 09:59
Рубрика: Общество

В Московском зоопарке археологи нашли старинные вещи

Текст: Сергей Бабкин

Во время строительных работ на старой территории Московского зоопарка археологи нашли более 150 старинных предметов, сообщает портал мэрии mos.ru.

Фото: mos.ru
В московские музеи передадут около 150 археологических находок

Среди наиболее ценных для науки находок медные и серебряные монеты, фрагменты израсцов, стеклянные бутылки и флаконы. В основном все артефакты датированы XVII-XX веками.

Особенно интересной для экспертов показалась керамика XVIII века. Археологи нашли, например, курительную трубку из красной глины. Обнаружены фрагменты фарфора, помадные баночки для косметики.

Ряд артефактов превосходно сохранился, на некоторых сохранились клейма популярных торговых фирм и производителей того времени. Все эти находки будут переданы в городские музеи.

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