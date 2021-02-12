В Москве цены на жилье вырастут на 8 процентов

В течение ближайшего года цены на жилье в столичном регионе могут вырасти на 7-8 процентов. Таким прогнозом с агентством "Москва" поделилась главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

Сейчас цены на жилье в среднем снизились после того, как рынок насытился новым предложением, отмечает Кирюхина. Только в январе в Москве и области на рынок вышел 41 новый корпус, а продажи рухнули из-за длительных январских каникул.

"Пока действует льготная ипотека, средние цены продолжат рост, однако он будет планомерным - на уровне 7-8 процентов по итогам всего 2021 года. Основное повышение придется на первое полугодие", - добавила эксперт.

Активность покупателей, по прогнозам ЦИАН, возрастет к лету, перед самым завершением программы льготной ипотеки.

"После завершения программы кредитования прямого снижения стоимости ждать не стоит - девелоперы получили хорошую выручку за счет роста цен в прошлом году, что позволило создать финансовую "подушку безопасности" на случай проседания спроса", - прогнозирует аналитик.

Вместе с тем, по оценкам собеседника агентства, кредитные ставки и без льгот находятся на рекордно низком уровне за последнее время, и это позволит поддержать интерес к недвижимости.