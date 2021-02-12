Новости

Выживший при взрыве во Владикавказе оказался ювелиром 10:55
Стало известно, в какие столичные музеи школьники могут ходить бесплатно 10:54
На базе "Бумеранга" может быть создан колесный танк 10:54
Легенда джаза Чик Кориа умер от редкой формы рака 10:51
На Савеловском и Белорусском направлениях изменится расписание электричек 10:48
В Москве цены на жилье вырастут на 8 процентов 10:41
Задержаны двое участников нападения на военных в Дагестане в 1999 году 10:37
Московский кинотеатр покажет лучшие экранизации "Ромео и Джульетты" 10:31
Более ста категорий очередников на жилье сведут в единый реестр 10:18
В Норвегии хотят обязать население носить сразу по две маски 10:17
В Швеции 64 человека умерли после вакцинации от коронавируса 10:12
Путин поздравил Дедова с юбилеем 10:04
Глава оргкомитета "Токио-2020" объявил о решении уйти в отставку 10:04
В Московском зоопарке археологи нашли старинные вещи 09:59
К уборке снега в Москве привлекли 60 тысяч рабочих 09:54
Оптовые цены на минтай в России упали до минимума за последние годы 09:47
Автомобилистов в Москве призвали не садиться за руль из-за снегопада 09:30
Около 120 человек разбирают завалы на месте взрыва во Владикавказе 09:25
Власти: Утечка газа стала причиной взрыва во Владикавказе 09:13
В Японии появится министр по одиночеству 09:00
В Бурятии произошло два землетрясения за час 08:59
Самолет "Байкал" предложили использовать для полетов на Дальнем Востоке 08:58
В Саратове без воды остались 17,5 тысяч жителей 08:55
На Ямале девочкам сделают прививку от вируса папилломы человека 08:54
В Нижегородской области разрешили работать фудкортам и детским центрам 08:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
12.02.2021 10:41
Рубрика: Экономика

В Москве цены на жилье вырастут на 8 процентов

Текст: Сергей Бабкин

В течение ближайшего года цены на жилье в столичном регионе могут вырасти на 7-8 процентов. Таким прогнозом с агентством "Москва" поделилась главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Назван город России, где квартиры подорожали сильнее всего

Сейчас цены на жилье в среднем снизились после того, как рынок насытился новым предложением, отмечает Кирюхина. Только в январе в Москве и области на рынок вышел 41 новый корпус, а продажи рухнули из-за длительных январских каникул.

"Пока действует льготная ипотека, средние цены продолжат рост, однако он будет планомерным - на уровне 7-8 процентов по итогам всего 2021 года. Основное повышение придется на первое полугодие", - добавила эксперт.

Активность покупателей, по прогнозам ЦИАН, возрастет к лету, перед самым завершением программы льготной ипотеки.

"После завершения программы кредитования прямого снижения стоимости ждать не стоит - девелоперы получили хорошую выручку за счет роста цен в прошлом году, что позволило создать финансовую "подушку безопасности" на случай проседания спроса", - прогнозирует аналитик.

Вместе с тем, по оценкам собеседника агентства, кредитные ставки и без льгот находятся на рекордно низком уровне за последнее время, и это позволит поддержать интерес к недвижимости.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Цены на недвижимость

Главное сегодня

Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции
Оптовые цены на минтай в России упали до минимума за последние годы
Вильфанд: Опасная погода ожидается в ряде регионов России
Террористы вербуют исполнителей для совершения преступлений на массовых акциях в РФ
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера