В Москве в пятницу днем пробки достигли 9 баллов

В столице загруженность автомобильных дорог достигла 9 баллов. Движение в городе сильно затруднено, такой вывод следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

По данным портала, стоят многие участки ТТК, улицы внутри Бульварного кольца и само кольцо. Почти стоит Садовое кольцо и южные участки МКАД. Основные заторы связаны с ДТП, скользкой дорогой и снежными заносами.

Напомним, что в утренние часы загруженность столичных дорог оценивалась в 7 баллов. К 14:00 движение ухудшилось еще на один балл.

Как ранее прогнозировал столичный департамент транспорта, вечером пробки в Москве из-за снегопада достигнут 9 баллов.