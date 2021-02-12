В Москве в течение года построят еще 20 круглогодичных ярмарок

Еще 20 круглогодичных ярмарок до конца года будут построены в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, посетив новую круглогодичную ярмарку в Братеево.

По словам мэра, такие ярмарки будут работать в половине районов Москвы. Сейчас их 40, а будет 60. "Надеюсь, эта форма понравится москвичам и будет развиваться и дальше", - заключил Сергей Собянин.

Круглогодичную ярмарку в Братеево открыли у выхода со станции метро "Алма-Атинская". Ежедневно ее посещают 600-650 человек.

Мэр отметил, что, насколько это возможно в условиях пандемии, круглогодичные ярмарки продолжают играть роль общественных центров своих районов. Фестивали в городе пока временно не проводятся, но рядом со многими ярмарками этой зимой, как и в Братеево, открылись катки с искусственным льдом. В летнее время он может стать роллердромом.

Торговля идет в некапитальном ярмарочном павильоне в купеческом стиле. Рассчитан он на 30 торговых мест, из которых 11 отведены для торговли овощами и фруктами, 10 - мясомолочной продукцией, 3 - рыбой и морепродуктами, 6 - кондитерскими изделиями, бакалеей и сухофруктами. Предусмотрено и место для небольшого кафе.

Павильон собран из быстровозводимых конструкций, оснащён отоплением, вентиляцией, кондиционерами. Для хранения продукции оборудован холодильным оборудованием. Работает ярмарка круглый год с 09:00 до 20:00 шесть дней в неделю, в понедельник - санитарный день. Продукцию туда привозят фермеры и пищевые предприятия Москвы, Московской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областей, а так же Чувашской Республики и Армении.