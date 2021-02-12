В Москве выпало рекордное количество снега за сутки

По данным опорной метеостанции ВДНХ, в столице за сутки выпало 13 см снега. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Как рассказали в метеослужбе, за день на ВДНХ выпало 8 см осадков, а за сутки - 13 см. В результате рекорд 12 февраля 1973 года, составлявший 7,3 см, пал.

Наибольшее количество осадков в области выпало в Домодедово и Кашире - более 10 см.

Напомним, что непогоду принес южный циклон, вобравший в себя тропический и арктические вихри. В субботу непогода в столице продолжится. Закончится снегопад в воскресенье. Как ожидается, за эти трое суток выпасть может месячная норма снега.