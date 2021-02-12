В Москве закрывают на ремонт выходы из метро "Щукинская"

С 13 февраля по 14 марта в столичной подземке ограничат выходы со станции "Щукинская". Как сообщает дептранс Москвы, выходы закрываются на ремонт.

Выходы 1 и 3 будут закрыты на весь месяц. Выход 2 не будет работать в выходные и праздничные дни. В это время весь северный вестибюль "Щукинской" станет не доступным для пассажиров. Без перерывов и ограничений будет работать только выход 4 южного вестибюля.

Как уточняют в департаменте транспорта, во время ремонта поменяют лестницы выходов, обновят покрытие пола и потолка, облицовку стен. После ремонта обещают открыть на подходам к станции новые торговые точки.