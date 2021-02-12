В Подмосковье автомобиль вылетел с эстакады на железную дорогу

В Московской области легковой автомобиль пробил ограждение эстакады и упал на железнодорожные пути в районе платформы Фроловское. Никто не пострадал, однако из-за данного происшествия на участке Москва - Тверь движение пригородных поездов оказалось затруднено в обоих направлениях, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

По информации ведомства, в ближайшее время к платформе приедут два автобуса, которые отвезут пассажиров поезда № 6607 Конаково - Москва до станции Подсолнечная. Также компенсационные автобусы будут курсировать между станциями Клин и Подсолнечная с остановками на платформах Покровка и Фроловское. Кроме того, на участке Москва - Тверь отменен дополнительный сбор за проезд в скоростных поездах "Ласточка". Это значит, что пассажиры могут пересаживаться в эти поезда без ограничений.