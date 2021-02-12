В Подмосковье на уборку снега вывели войска

В подмосковном Красногорске к ликвидации последствий мощного снегопада привлечены военнослужащие инженерных войск, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

Войска задействованы, в частности, на расчистке подъездных дорог к местным СНТ "Березка", "Усадьба" и "Зарница". Задействована также специализированная техника, которую предоставила 45 отдельная гвардейская инженерно-саперная бригада, которая дислоцирована в Нахабино. Также в работу включилась и спецтехника 45-го инженерно-маскировочного полка.

Военнослужащие будут помогать гражданским службам до окончания снегопада. Он, как ожидается, продлится три дня.