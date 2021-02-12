Новости

Из Краснодара до Крымского моста можно будет доехать в два раза быстрее 12:37
В Подмосковье самосвал оставил без тепла девять жилых домов и школу 12:37
РФПИ: Вакцина Спутник V зарегистрирована уже в 26 странах мира 12:36
Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ подпишут 15 февраля 12:27
В Госдуме заинтересовались появлением цветных собак в двух регионах РФ 12:24
В Москве закрывают на ремонт выходы из метро "Щукинская" 12:21
Нарышкин прокомментировал сообщения о подготовке терактов на уличных акциях в РФ 12:18
Россияне стали отказываться от ранних бронирований поездок 12:17
Россия и Казахстан обсудили производственную кооперацию 12:15
МЧС предупредило о резком ухудшении погоды на Кубани 12:15
У пенсионерки украли из квартиры 2 миллиона рублей 12:11
Снегопад пока не повлиял на график движения поездов на МЖД 12:09
Около 20% санаториев РФ внедрили программы постковидной реабилитации 12:09
В Подмосковье нарколаборатория производила полтонны мефедрона в месяц 12:01
В 2021 году отремонтируют и построят 23 тысячи километров дорог 11:57
Академик РАН Иван Дедов стал Героем Труда 11:57
Создатели "Игры престолов" снимут сериал о параллельном мире 11:45
Минпромторг получит дополнительные сведения для проверок фармотрасли 11:37
Мишустин разрешил промышленный лов новых водных биоресурсов 11:35
Глава UFC: Титул остается у Нурмагомедова, после встречи решим, как дальше 11:30
Канал NBC закрывает комедийный сериал "Бруклин 9-9" 11:20
В ВОЗ не исключили появление менее чувствительных к вакцинам штаммов COVID 11:15
Выживший при взрыве во Владикавказе оказался ювелиром 10:55
Стало известно, в какие столичные музеи школьники могут ходить бесплатно 10:54
На базе "Бумеранга" может быть создан колесный танк 10:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
12.02.2021 12:01
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье нарколаборатория производила полтонны мефедрона в месяц

Текст: Михаил Фалалеев

Международная преступная группировка обосновалась в Подмосковье. Она состояла из граждан России и государств ближнего зарубежья. Ее участники обладали квалифицированными знаниями в области химического синтеза и наладили полный цикл производства и оптового сбыта синтетического наркотика - мефедрона.

В Геленджике полицейские накрыли крупную нарколабораторию

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нарколаборатория располагалась в арендованном частном доме в Волоколамском районе Московской области. Ее и ликвидировали сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по Московской области.

Задержан подозреваемый в хранении наркотиков в особо крупном размере с целью сбыта. В ходе обыска из лаборатории изъято около 165 кг наркотического средства мефедрона, более двух тонн прекурсоров и других веществ, а также специальное оборудование, в том числе два химических реактора. Полицейская операция позволила пресечь поступление на черный рынок более 800 тысяч разовых доз отравы на общую сумму около 300 миллионов рублей.

Выяснилось, что лаборатория могла производить около 500 кг синтетических наркотиков в месяц. Сбывать наркотики в регионах России планировалось с помощью тайников-закладок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас полицейские ищут всех участников группы, причастных к противоправной деятельности.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции
В Совфеде оценили отказ США признавать Крым российским
Оптовые цены на минтай в России упали до минимума за последние годы
Террористы вербуют исполнителей для совершения преступлений на массовых акциях в РФ
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
В России набирает обороты новая схема обмана пенсионеров
Видео
Видео
Лжецелительница в Подмосковье выманила у женщины украшения за снятие порчи