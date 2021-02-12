В Подмосковье нарколаборатория производила полтонны мефедрона в месяц

Международная преступная группировка обосновалась в Подмосковье. Она состояла из граждан России и государств ближнего зарубежья. Ее участники обладали квалифицированными знаниями в области химического синтеза и наладили полный цикл производства и оптового сбыта синтетического наркотика - мефедрона.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нарколаборатория располагалась в арендованном частном доме в Волоколамском районе Московской области. Ее и ликвидировали сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по Московской области.

Задержан подозреваемый в хранении наркотиков в особо крупном размере с целью сбыта. В ходе обыска из лаборатории изъято около 165 кг наркотического средства мефедрона, более двух тонн прекурсоров и других веществ, а также специальное оборудование, в том числе два химических реактора. Полицейская операция позволила пресечь поступление на черный рынок более 800 тысяч разовых доз отравы на общую сумму около 300 миллионов рублей.

Выяснилось, что лаборатория могла производить около 500 кг синтетических наркотиков в месяц. Сбывать наркотики в регионах России планировалось с помощью тайников-закладок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас полицейские ищут всех участников группы, причастных к противоправной деятельности.