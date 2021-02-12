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Рубрика: Общество

Врач рассказал, как вернуться к занятиям спортом после самоизоляции

Фото: Мария Девахина/РИА Новости Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Возвращение к занятиям спортом после длительного перерыва лучше начинать с небольших нагрузок. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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По его словам, правильнее всего стараться держать себя в форме и во время пандемии: ежедневно делать зарядку или минимальный комплекс упражнений, а также придерживаться сбалансированного питания. "Если же вы собираетесь заняться спортом после значительного перерыва, то начинать нужно с небольших нагрузок, постепенно их увеличивая. Хорошо начинать с пробежек, растягивания", - цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Врач подчеркнул, что людям, переболевшим коронавирусом и с ослабленным имиммунитетом, нужно особенно осторожно относиться к нагрузкам. Интенсивные и длительные занятия могут привести к осложнениям.

Тяжельников также призвал внимательно отнестись к питанию. Диеты, при которых не поддерживается баланс необходимых микроэлементов и витаминов, опасны. Резкая потеря веса грозит упадком сил и новыми проблемами со здоровьем. Опасно терять более килограмма в неделю, подчеркнул специалист.

В условиях дополнительных рисков, которые принесла пандемия COVID-19, нужно особенно тщательно расставлять приоритеты в пользу здоровья, заключил Тяжельников.

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