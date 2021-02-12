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12.02.2021 08:58
Рубрика: Экономика

Самолет "Байкал" предложили использовать для полетов на Дальнем Востоке

Текст: Светлана Ментюкова

Создаваемая на базе авиакомпании "Аврора" Единая дальневосточная авиационная авиакомпания может стать заказчиком нового самолета "Байкал". Об этом вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил в ходе выездного совещания по вопросам производства легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий, передает пресс-служба полпреда.

Фото: Пресс-служба ОДК
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"Мы создаем единую дальневосточную авиационную авиакомпанию на базе авиакомпании "Аврора". Она может стать одним из крупных заказчиков. Надо соответствовать ее ожиданиям. Необходимо выпустить самолет, который может садиться на коротких площадках, будет обладать соответствующим запасом прочности, сможет вывозить людей, грузы, обладать достаточно привлекательными экономическими характеристиками", - сказал Юрий Трутнев, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что самолет строится в течение нескольких лет с учетом подготовки проектной документации, сертификации и подъема на крыло. Поэтому, по его словам, важно убедиться в том, что совпадают позиции заказчиков, которыми являются прежде всего авиационные компании и Министерство транспорта.

Как сообщалось ранее, Минпромторг РФ ведет работу по созданию и подготовке запуска в серийное производство девятиместного легкого многоцелевого самолета "Байкал". По проекту выполнена разработка технического предложения и эскизно-технического проекта, разработана рабочая конструкторская документация. "В ходе сертификационных работ Росавиацией установлено, что конструкция самолета позволяет реализовать требования норм летной годности. До конца марта будет изготовлен первый опытный образец для проведения статических испытаний. Презентация опытного образца самолета планируется на Международном авиационно-космическом салоне МАКС - 2021", - уточнили в пресс-службе полпреда.

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