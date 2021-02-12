В Приамурье экс-начальника военного госпитали осудили за крупную взятку

В Амурской области бывший начальник военного госпиталя осужден за получение взятки в особо крупном размере (часть шестая статьи 290 УК РФ).

Установлено, что подполковник медицинской службы в течение пяти лет получал ежемесячно деньги от начальника филиала военного госпиталя за общее покровительство и попустительство по службе.

Общая сумма взятки составила 18, 9 миллиона рублей, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.

Обвиняемого приговорили к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к конфискации 10,5 миллионов рублей в пользу государства.