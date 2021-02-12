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12.02.2021 07:02
Рубрика: Происшествия

В Приамурье экс-начальника военного госпитали осудили за крупную взятку

Текст: Артем Красиков

В Амурской области бывший начальник военного госпиталя осужден за получение взятки в особо крупном размере (часть шестая статьи 290 УК РФ).

В Приамурье начальника госпиталя заподозрили в крупной взятке

Установлено, что подполковник медицинской службы в течение пяти лет получал ежемесячно деньги от начальника филиала военного госпиталя за общее покровительство и попустительство по службе.

Общая сумма взятки составила 18, 9 миллиона рублей, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.

Обвиняемого приговорили к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к конфискации 10,5 миллионов рублей в пользу государства.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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