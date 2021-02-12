В Приамурье зафиксировали рекордно высокую температуру

В Благовещенске ночью 12 февраля зафиксировано рекордно теплая температура за всю историю метеонаблюдений в этом месяце.

По данным Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, столбик термометра опустился всего до минус 4,6 градуса. Прежний рекордный показатель, замеченный в прошлом году, составлял минус 10,5 градусов. А в среднем температура воздуха обычно в эту дату составляла минус 25 градусов.

"Пал рекорд и всего месяца: прежде самой теплой февральской ночью считалась ночь на 27 февраля 2019 года, когда температура успела понизиться до минус 5,1 градуса", - сообщается на странице Амурского гидрометцентра в Instagram.

Столь теплую погоду принес в Приамурье циклон вечером 11 февраля. В субботу в Благовещенске осадков не ожидается, скорость ветра составит 7-12 метров в секунду.