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12.02.2021 05:06
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье обнаружили контрабанду леса на 50,9 млн рублей

Текст: Дина Непомнящая

Несколько фактов незаконного вывоза леса в Китай выявили сотрудники читинской таможни за последнее время. Так три уголовных дела о контрабанде пиломатериалов хвойных пород возбудили в отношении руководителя забайкальской торговой компании.

Фото: Пресс-служба ФТС России
В России пресекли крупный канал контрабанды леса в Китай

"Установлено, что фирма заключила с несколькими китайскими компаниями внешнеторговые контракты на поставку пиломатериалов. При экспорте пиломатериалов компания представляла в таможню фиктивные договоры купли-продажи: поставщик, указанный в договорах, не осуществлял продажу пиломатериалов данной фирме", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы таможни.

С 2016 по 2018 годы в КНР по поддельным бумагам удалось вывезти более 7,7 тысячи кубометров сосны обыкновенной и лиственницы сибирской стоимостью 39,1 миллиона рублей.

Еще один контрабандный вывоз совместно организовали граждане России и Китая, создав фиктивную фирму, зарегистрированную на подставное лицо. С 2019 по 2020 годы сообщники перевезли за границу более 2,3 тысячи кубометров сосны обыкновенной общей стоимостью 11,8 миллиона рублей.

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