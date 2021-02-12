За сутки в России подтверждено 15 089 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,7% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2139

2 Санкт-Петербург 1134

3 Московская область 842

4 Нижегородская область 439

5 Воронежская область 359

6 Ростовская область 345

7 Самарская область 300

8 Свердловская область 276

9 Пермский край 265

10 Челябинская область 263

11 Иркутская область 251

12 Вологодская область 234

13 Саратовская область 232

14 Красноярский край 225

15 Волгоградская область 216

16 Ставропольский край 208

17 Пензенская область 205

18 Ленинградская область 202

19 Архангельская область 199

20 Омская область 179

21 Республика Карелия 178

22 Ярославская область 177

23 Краснодарский край 173

24 Алтайский край 170

25 Забайкальский край 169

26 Тверская область 169

27 Курская область 167

28 Хабаровский край 165

29 Белгородская область 164

30 Республика Башкортостан 160

31 Калининградская область 159

32 Смоленская область 158

33 Приморский край 150

34 Кировская область 149

35 Тульская область 148

36 Брянская область 146

37 Ивановская область 145

38 Калужская область 144

39 Астраханская область 144

40 Мурманская область 142

41 Липецкая область 142

42 Владимирская область 142

43 Оренбургская область 142

44 Республика Крым 141

45 Орловская область 140

46 Тамбовская область 137

47 Ульяновская область 134

48 Ханты-Мансийский автономный округ 130

49 Новосибирская область 127

50 Республика Коми 126

51 Новгородская область 121

52 Тюменская область 118

53 Республика Бурятия 109

54 Удмуртская Республика 99

55 Рязанская область 95

56 Курганская область 90

57 Кемеровская область 90

58 Севастополь 81

59 Кабардино-Балкарская Республика 80

60 Томская область 78

61 Республика Чувашия 72

62 Республика Дагестан 72

63 Республика Татарстан 72

64 Республика Саха (Якутия) 71

65 Сахалинская область 68

66 Республика Мордовия 66

67 Псковская область 65

68 Республика Калмыкия 59

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 58

70 Костромская область 57

71 Карачаево-Черкесская Республика 55

72 Республика Северная Осетия-Алания 47

73 Камчатский край 46

74 Республика Алтай 44

75 Республика Марий Эл 42

76 Амурская область 42

77 Республика Хакасия 32

78 Республика Адыгея 30

79 Республика Ингушетия 30

80 Чеченская Республика 15

81 Республика Тыва 11

82 Ненецкий автономный округ 8

83 Магаданская область 8

84 Еврейская автономная область 4

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 042 837 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,07%

2. Еврейская автономная область 0,09%

3. Магаданская область , Чеченская Республика 0,1% За последние сутки подтверждено 507 смертей Москва 63 Санкт-Петербург 58 Московская область 30 Ростовская область 25 Воронежская область 24 Красноярский край 20 Краснодарский край 17 Нижегородская область 14 Свердловская область 14 Алтайский край 13 Ленинградская область 11 Самарская область 10 Пермский край 9 Тульская область 8 Челябинская область 8 Иркутская область 8 Белгородская область 7 Владимирская область 7 Республика Крым 7 Волгоградская область 7 Курганская область 7 Ивановская область 6 Тверская область 6 Вологодская область 6 Мурманская область 6 Ставропольский край 6 Новосибирская область 6 Омская область 6 Камчатский край 6 Оренбургская область 5 Республика Хакасия 5 Орловская область 4 Смоленская область 4 Ярославская область 4 Севастополь 4 Республика Дагестан 4 Удмуртская Республика 4 Саратовская область 4 Приморский край 4 Тамбовская область 3 Республика Карелия 3 Республика Коми 3 Астраханская область 3 Республика Северная Осетия - Алания 3 Республика Башкортостан 3 Республика Чувашия 3 Пензенская область 3 Ханты-Мансийский автономный округ 3 Костромская область 2 Курская область 2 Псковская область 2 Республика Саха (Якутия) 2 Забайкальский край 2 Брянская область 1 Калужская область 1 Липецкая область 1 Республика Адыгея 1 Кабардино-Балкарская Республика 1 Республика Мордовия 1 Республика Татарстан 1 Кировская область 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Республика Алтай 1 Кемеровская область 1 Республика Бурятия 1 Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 79 194 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 720 человек Санкт-Петербург 3446 Москва 3184 Московская область 848 Нижегородская область 445 Ростовская область 398 Приморский край 366 Воронежская область 364 Ивановская область 353 Архангельская область 347 Иркутская область 339 Краснодарский край 317 Ставропольский край 304 Свердловская область 284 Смоленская область 279 Пермский край 272 Пензенская область 268 Самарская область 261 Саратовская область 253 Ленинградская область 246 Хабаровский край 246 Вологодская область 241 Челябинская область 237 Тверская область 221 Волгоградская область 215 Забайкальский край 212 Липецкая область 211 Республика Карелия 208 Брянская область 205 Красноярский край 200 Республика Алтай 195 Астраханская область 183 Тульская область 175 Курская область 171 Калининградская область 167 Ярославская область 166 Тамбовская область 164 Сахалинская область 163 Ульяновская область 159 Оренбургская область 158 Кировская область 155 Орловская область 153 Республика Крым 152 Алтайский край 146 Калужская область 145 Кемеровская область 143 Псковская область 141 Владимирская область 140 Ханты-Мансийский автономный округ 140 Омская область 137 Томская область 137 Республика Башкортостан 136 Белгородская область 134 Новгородская область 133 Республика Калмыкия 124 Республика Бурятия 124 Республика Коми 121 Тюменская область 121 Костромская область 120 Ямало-Ненецкий автономный округ 117 Севастополь 109 Новосибирская область 103 Удмуртская Республика 102 Республика Дагестан 101 Рязанская область 99 Мурманская область 98 Республика Мордовия 90 Курганская область 89 Республика Чувашия 85 Республика Татарстан 83 Кабардино-Балкарская Республика 79 Амурская область 59 Республика Северная Осетия - Алания 56 Республика Саха (Якутия) 55 Карачаево-Черкесская Республика 54 Республика Хакасия 49 Чеченская Республика 46 Республика Марий Эл 45 Республика Адыгея 31 Камчатский край 28 Магаданская область 23 Республика Тыва 19 Республика Ингушетия 13 Ненецкий автономный округ 5 Еврейская автономная область 5 Чукотский автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 559 142. Представитель ВОЗ в РФ привилась российской вакциной от коронавируса