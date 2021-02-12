За сутки в России подтверждено 15 089 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,7% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2139
- 2 Санкт-Петербург 1134
- 3 Московская область 842
- 4 Нижегородская область 439
- 5 Воронежская область 359
- 6 Ростовская область 345
- 7 Самарская область 300
- 8 Свердловская область 276
- 9 Пермский край 265
- 10 Челябинская область 263
- 11 Иркутская область 251
- 12 Вологодская область 234
- 13 Саратовская область 232
- 14 Красноярский край 225
- 15 Волгоградская область 216
- 16 Ставропольский край 208
- 17 Пензенская область 205
- 18 Ленинградская область 202
- 19 Архангельская область 199
- 20 Омская область 179
- 21 Республика Карелия 178
- 22 Ярославская область 177
- 23 Краснодарский край 173
- 24 Алтайский край 170
- 25 Забайкальский край 169
- 26 Тверская область 169
- 27 Курская область 167
- 28 Хабаровский край 165
- 29 Белгородская область 164
- 30 Республика Башкортостан 160
- 31 Калининградская область 159
- 32 Смоленская область 158
- 33 Приморский край 150
- 34 Кировская область 149
- 35 Тульская область 148
- 36 Брянская область 146
- 37 Ивановская область 145
- 38 Калужская область 144
- 39 Астраханская область 144
- 40 Мурманская область 142
- 41 Липецкая область 142
- 42 Владимирская область 142
- 43 Оренбургская область 142
- 44 Республика Крым 141
- 45 Орловская область 140
- 46 Тамбовская область 137
- 47 Ульяновская область 134
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 130
- 49 Новосибирская область 127
- 50 Республика Коми 126
- 51 Новгородская область 121
- 52 Тюменская область 118
- 53 Республика Бурятия 109
- 54 Удмуртская Республика 99
- 55 Рязанская область 95
- 56 Курганская область 90
- 57 Кемеровская область 90
- 58 Севастополь 81
- 59 Кабардино-Балкарская Республика 80
- 60 Томская область 78
- 61 Республика Чувашия 72
- 62 Республика Дагестан 72
- 63 Республика Татарстан 72
- 64 Республика Саха (Якутия) 71
- 65 Сахалинская область 68
- 66 Республика Мордовия 66
- 67 Псковская область 65
- 68 Республика Калмыкия 59
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 58
- 70 Костромская область 57
- 71 Карачаево-Черкесская Республика 55
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 47
- 73 Камчатский край 46
- 74 Республика Алтай 44
- 75 Республика Марий Эл 42
- 76 Амурская область 42
- 77 Республика Хакасия 32
- 78 Республика Адыгея 30
- 79 Республика Ингушетия 30
- 80 Чеченская Республика 15
- 81 Республика Тыва 11
- 82 Ненецкий автономный округ 8
- 83 Магаданская область 8
- 84 Еврейская автономная область 4
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 042 837 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,07%
- 2. Еврейская автономная область 0,09%
- 3. Магаданская область , Чеченская Республика 0,1%
За последние сутки подтверждено 507 смертей
- Москва 63
- Санкт-Петербург 58
- Московская область 30
- Ростовская область 25
- Воронежская область 24
- Красноярский край 20
- Краснодарский край 17
- Нижегородская область 14
- Свердловская область 14
- Алтайский край 13
- Ленинградская область 11
- Самарская область 10
- Пермский край 9
- Тульская область 8
- Челябинская область 8
- Иркутская область 8
- Белгородская область 7
- Владимирская область 7
- Республика Крым 7
- Волгоградская область 7
- Курганская область 7
- Ивановская область 6
- Тверская область 6
- Вологодская область 6
- Мурманская область 6
- Ставропольский край 6
- Новосибирская область 6
- Омская область 6
- Камчатский край 6
- Оренбургская область 5
- Республика Хакасия 5
- Орловская область 4
- Смоленская область 4
- Ярославская область 4
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 4
- Удмуртская Республика 4
- Саратовская область 4
- Приморский край 4
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Астраханская область 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Республика Башкортостан 3
- Республика Чувашия 3
- Пензенская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Костромская область 2
- Курская область 2
- Псковская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Забайкальский край 2
- Брянская область 1
- Калужская область 1
- Липецкая область 1
- Республика Адыгея 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Кемеровская область 1
- Республика Бурятия 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 79 194 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 720 человек
- Санкт-Петербург 3446
- Москва 3184
- Московская область 848
- Нижегородская область 445
- Ростовская область 398
- Приморский край 366
- Воронежская область 364
- Ивановская область 353
- Архангельская область 347
- Иркутская область 339
- Краснодарский край 317
- Ставропольский край 304
- Свердловская область 284
- Смоленская область 279
- Пермский край 272
- Пензенская область 268
- Самарская область 261
- Саратовская область 253
- Ленинградская область 246
- Хабаровский край 246
- Вологодская область 241
- Челябинская область 237
- Тверская область 221
- Волгоградская область 215
- Забайкальский край 212
- Липецкая область 211
- Республика Карелия 208
- Брянская область 205
- Красноярский край 200
- Республика Алтай 195
- Астраханская область 183
- Тульская область 175
- Курская область 171
- Калининградская область 167
- Ярославская область 166
- Тамбовская область 164
- Сахалинская область 163
- Ульяновская область 159
- Оренбургская область 158
- Кировская область 155
- Орловская область 153
- Республика Крым 152
- Алтайский край 146
- Калужская область 145
- Кемеровская область 143
- Псковская область 141
- Владимирская область 140
- Ханты-Мансийский автономный округ 140
- Омская область 137
- Томская область 137
- Республика Башкортостан 136
- Белгородская область 134
- Новгородская область 133
- Республика Калмыкия 124
- Республика Бурятия 124
- Республика Коми 121
- Тюменская область 121
- Костромская область 120
- Ямало-Ненецкий автономный округ 117
- Севастополь 109
- Новосибирская область 103
- Удмуртская Республика 102
- Республика Дагестан 101
- Рязанская область 99
- Мурманская область 98
- Республика Мордовия 90
- Курганская область 89
- Республика Чувашия 85
- Республика Татарстан 83
- Кабардино-Балкарская Республика 79
- Амурская область 59
- Республика Северная Осетия - Алания 56
- Республика Саха (Якутия) 55
- Карачаево-Черкесская Республика 54
- Республика Хакасия 49
- Чеченская Республика 46
- Республика Марий Эл 45
- Республика Адыгея 31
- Камчатский край 28
- Магаданская область 23
- Республика Тыва 19
- Республика Ингушетия 13
- Ненецкий автономный округ 5
- Еврейская автономная область 5
- Чукотский автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 559 142.