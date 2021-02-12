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12.02.2021 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 15 089 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,7% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2139
  • 2 Санкт-Петербург 1134
  • 3 Московская область 842
  • 4 Нижегородская область 439
  • 5 Воронежская область 359
  • 6 Ростовская область 345
  • 7 Самарская область 300
  • 8 Свердловская область 276
  • 9 Пермский край 265
  • 10 Челябинская область 263
  • 11 Иркутская область 251
  • 12 Вологодская область 234
  • 13 Саратовская область 232
  • 14 Красноярский край 225
  • 15 Волгоградская область 216
  • 16 Ставропольский край 208
  • 17 Пензенская область 205
  • 18 Ленинградская область 202
  • 19 Архангельская область 199
  • 20 Омская область 179
  • 21 Республика Карелия 178
  • 22 Ярославская область 177
  • 23 Краснодарский край 173
  • 24 Алтайский край 170
  • 25 Забайкальский край 169
  • 26 Тверская область 169
  • 27 Курская область 167
  • 28 Хабаровский край 165
  • 29 Белгородская область 164
  • 30 Республика Башкортостан 160
  • 31 Калининградская область 159
  • 32 Смоленская область 158
  • 33 Приморский край 150
  • 34 Кировская область 149
  • 35 Тульская область 148
  • 36 Брянская область 146
  • 37 Ивановская область 145
  • 38 Калужская область 144
  • 39 Астраханская область 144
  • 40 Мурманская область 142
  • 41 Липецкая область 142
  • 42 Владимирская область 142
  • 43 Оренбургская область 142
  • 44 Республика Крым 141
  • 45 Орловская область 140
  • 46 Тамбовская область 137
  • 47 Ульяновская область 134
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 130
  • 49 Новосибирская область 127
  • 50 Республика Коми 126
  • 51 Новгородская область 121
  • 52 Тюменская область 118
  • 53 Республика Бурятия 109
  • 54 Удмуртская Республика 99
  • 55 Рязанская область 95
  • 56 Курганская область 90
  • 57 Кемеровская область 90
  • 58 Севастополь 81
  • 59 Кабардино-Балкарская Республика 80
  • 60 Томская область 78
  • 61 Республика Чувашия 72
  • 62 Республика Дагестан 72
  • 63 Республика Татарстан 72
  • 64 Республика Саха (Якутия) 71
  • 65 Сахалинская область 68
  • 66 Республика Мордовия 66
  • 67 Псковская область 65
  • 68 Республика Калмыкия 59
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 58
  • 70 Костромская область 57
  • 71 Карачаево-Черкесская Республика 55
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 47
  • 73 Камчатский край 46
  • 74 Республика Алтай 44
  • 75 Республика Марий Эл 42
  • 76 Амурская область 42
  • 77 Республика Хакасия 32
  • 78 Республика Адыгея 30
  • 79 Республика Ингушетия 30
  • 80 Чеченская Республика 15
  • 81 Республика Тыва 11
  • 82 Ненецкий автономный округ 8
  • 83 Магаданская область 8
  • 84 Еврейская автономная область 4
  • 85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 042 837 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,07%
  • 2. Еврейская автономная область 0,09%
  • 3. Магаданская область , Чеченская Республика 0,1%
За последние сутки подтверждено 507 смертей
  1. Москва 63
  2. Санкт-Петербург 58
  3. Московская область 30
  4. Ростовская область 25
  5. Воронежская область 24
  6. Красноярский край 20
  7. Краснодарский край 17
  8. Нижегородская область 14
  9. Свердловская область 14
  10. Алтайский край 13
  11. Ленинградская область 11
  12. Самарская область 10
  13. Пермский край 9
  14. Тульская область 8
  15. Челябинская область 8
  16. Иркутская область 8
  17. Белгородская область 7
  18. Владимирская область 7
  19. Республика Крым 7
  20. Волгоградская область 7
  21. Курганская область 7
  22. Ивановская область 6
  23. Тверская область 6
  24. Вологодская область 6
  25. Мурманская область 6
  26. Ставропольский край 6
  27. Новосибирская область 6
  28. Омская область 6
  29. Камчатский край 6
  30. Оренбургская область 5
  31. Республика Хакасия 5
  32. Орловская область 4
  33. Смоленская область 4
  34. Ярославская область 4
  35. Севастополь 4
  36. Республика Дагестан 4
  37. Удмуртская Республика 4
  38. Саратовская область 4
  39. Приморский край 4
  40. Тамбовская область 3
  41. Республика Карелия 3
  42. Республика Коми 3
  43. Астраханская область 3
  44. Республика Северная Осетия - Алания 3
  45. Республика Башкортостан 3
  46. Республика Чувашия 3
  47. Пензенская область 3
  48. Ханты-Мансийский автономный округ 3
  49. Костромская область 2
  50. Курская область 2
  51. Псковская область 2
  52. Республика Саха (Якутия) 2
  53. Забайкальский край 2
  54. Брянская область 1
  55. Калужская область 1
  56. Липецкая область 1
  57. Республика Адыгея 1
  58. Кабардино-Балкарская Республика 1
  59. Республика Мордовия 1
  60. Республика Татарстан 1
  61. Кировская область 1
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  63. Республика Алтай 1
  64. Кемеровская область 1
  65. Республика Бурятия 1
  66. Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 79 194 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 720 человек
  1. Санкт-Петербург 3446
  2. Москва 3184
  3. Московская область 848
  4. Нижегородская область 445
  5. Ростовская область 398
  6. Приморский край 366
  7. Воронежская область 364
  8. Ивановская область 353
  9. Архангельская область 347
  10. Иркутская область 339
  11. Краснодарский край 317
  12. Ставропольский край 304
  13. Свердловская область 284
  14. Смоленская область 279
  15. Пермский край 272
  16. Пензенская область 268
  17. Самарская область 261
  18. Саратовская область 253
  19. Ленинградская область 246
  20. Хабаровский край 246
  21. Вологодская область 241
  22. Челябинская область 237
  23. Тверская область 221
  24. Волгоградская область 215
  25. Забайкальский край 212
  26. Липецкая область 211
  27. Республика Карелия 208
  28. Брянская область 205
  29. Красноярский край 200
  30. Республика Алтай 195
  31. Астраханская область 183
  32. Тульская область 175
  33. Курская область 171
  34. Калининградская область 167
  35. Ярославская область 166
  36. Тамбовская область 164
  37. Сахалинская область 163
  38. Ульяновская область 159
  39. Оренбургская область 158
  40. Кировская область 155
  41. Орловская область 153
  42. Республика Крым 152
  43. Алтайский край 146
  44. Калужская область 145
  45. Кемеровская область 143
  46. Псковская область 141
  47. Владимирская область 140
  48. Ханты-Мансийский автономный округ 140
  49. Омская область 137
  50. Томская область 137
  51. Республика Башкортостан 136
  52. Белгородская область 134
  53. Новгородская область 133
  54. Республика Калмыкия 124
  55. Республика Бурятия 124
  56. Республика Коми 121
  57. Тюменская область 121
  58. Костромская область 120
  59. Ямало-Ненецкий автономный округ 117
  60. Севастополь 109
  61. Новосибирская область 103
  62. Удмуртская Республика 102
  63. Республика Дагестан 101
  64. Рязанская область 99
  65. Мурманская область 98
  66. Республика Мордовия 90
  67. Курганская область 89
  68. Республика Чувашия 85
  69. Республика Татарстан 83
  70. Кабардино-Балкарская Республика 79
  71. Амурская область 59
  72. Республика Северная Осетия - Алания 56
  73. Республика Саха (Якутия) 55
  74. Карачаево-Черкесская Республика 54
  75. Республика Хакасия 49
  76. Чеченская Республика 46
  77. Республика Марий Эл 45
  78. Республика Адыгея 31
  79. Камчатский край 28
  80. Магаданская область 23
  81. Республика Тыва 19
  82. Республика Ингушетия 13
  83. Ненецкий автономный округ 5
  84. Еврейская автономная область 5
  85. Чукотский автономный округ 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 559 142.

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