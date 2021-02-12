Французские инвесторы заинтересованы в ведении бизнеса в Самарской области

18-19 февраля Самарскую область посетит делегация Франко-Российской Торгово-промышленной палаты. Визит организуют Агентство по привлечению инвестиций Самарской области и министерство экономического развития и инвестиции Самарской области.

Предполагается, что на встрече стороны обсудят перспективы стратегического сотрудничества и лучшие практики взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и институтов развития. Также пройдут деловые переговоры между правительством Самарской области, представителями регионального и французского бизнеса из различных отраслей, в том числе здравоохранения, строительства, инжиниринга, энергетики, логистики и электрооборудования.

Франция является одним из ведущих партнёров в развитии экономики региона. Крупные инвесторы выбирают Самарскую область в качестве площадки для размещения производства. Компания Renault, оставаясь главным акционером "АВТОВАЗа", продолжает вводить международные стандарты качества и технологий производства на предприятии, стимулирует привлечение французских поставщиков автокомпонентов к созданию ещё большего количества совместных предприятий. Кроме того, на территории региона находится молочный комбинат "Самаралакто" - одно из ведущих и старейших предприятий лидеров пищевой промышленности группы компаний Danone в России. Электротехническую отрасль Самарской области активно развивает АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара", являющееся российским подразделением международной компании Schneider Electric.

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области ведет активную деятельность по развитию международных отношений.

- Мы регулярно взаимодействуем с бизнес-сообществами. В прошлом году приоритет был смещен на проведение встреч только в онлайн-формате, и мы рады, что можем снова вернуться к привычному оффлайн-общению, безусловно, с соблюдением всех ограничительных мер, - отметил Сергей Никитин, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

В Самарской области созданы различные инвестиционные площадки для комфортного ведения бизнеса: Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Тольятти", три территории опережающего социально экономического развития в моногородах, промышленные парки, как частные, так и государственные, технопарк высоких технологий "Жигулевская долина". Одна из флагманских площадок ОЭЗ "Тольятти" демонстрирует отличные показатели по привлечению резидентов. На территории ОЭЗ в 2020 году в год в развитие производств резиденты вложили вложено более 2,5 миллиарда рублей. Это на 87 процентов больше, чем в 2019 году. Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 миллиардов рублей. А количество резидентов выросло до 26.

- Несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции, в 2020 году ОЭЗ "Тольятти" показала наилучший результат по инвестициям резидентов за последние пять лет, - отмечал ранее министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Реализуемые проекты росли не только количественно, но и качественно - компании, которые давно работают на площадке, вкладывались в развитие, а, значит, у них есть уверенность в будущем для своего бизнеса на данной территории. Тем более, что сейчас перед ОЭЗ открыты огромные перспективы после создания индустриального парка, начала строительства железной дороги и трассы в обход Тольятти с мостовым переходом в районе Климовки.

На территории ОЭЗ для инвесторов действуют специальный налоговый, таможенный и административный режимы, предоставляются льготы по аренде и выкупу земли. Производственные площадки обеспечены всей необходимой инженерной инфраструктурой. Сейчас решается вопрос о строительстве третьей очереди ОЭЗ для инвесторов.