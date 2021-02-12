"Роскосмос" выбрал место приземления космонавтов после полета на Луну

Район Оренбурга выбран местом посадки российского перспективного пилотируемого корабля "Орел" после полетов на околоземную орбиту и Луну, заявил генконструктор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, оператор космодромов, входит в состав "Роскосмоса") Алексей Богомолов.

"Коллективом АО "ЦЭНКИ" совместно с кооперацией выбран район посадки возвращаемого аппарата в районе г. Оренбург", - сказал он, говоря о месте посадки "Орла". Его слова приведены в корпоративном издании ЦЭНКИ "Космодромы России", сообщает РИА Новости.

Новый российский корабль создается для доставка людей и грузов на орбитальные станции, полета на полярную и экваториальную орбиту, исследования Луны и посадки на нее. Его спускаемый аппарат будет изготовлен из новейших алюминиевых сплавов. Как рассказывают, он будет приземляться с помощью трех парашютов и реактивной системы мягкой посадки, на амортизированные опоры. Объем герметичного отсека составит 18 м³. Должен иметь возможность управляться одним человеком.

Первый пилотируемый полет с космодрома Восточный, откуда будут происходить пуски "Орлов", намечен на 2025 год.

Кстати, разрабатываемый новый российский космический корабль "Орел" сможет совершать аварийную посадку на воду. По словам главного конструктора Игоря Хамица, аппарат будет обладать дополнительной плавучестью и мощной системой радиосвязи. В случае внештатной посадки на воду космонавты смогут находиться внутри корабля в течение двух суток до прибытия спасательной команды.