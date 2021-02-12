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12.02.2021 19:50
Рубрика: Происшествия

СК закончил расследование дела о большой неуплате налогов

Текст: Наталья Козлова
Это дело вел центральный аппарат Следственного комитета - Главное управление по расследованию особо важных дел. Фигурантом дела стала дама - директор ООО "Контаз" Ксения Балашова. Она обвиняется в уклонении от уплаты налога на прибыль за 2008 год.

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
СК завершил расследование дела о мошенничестве с землей в Подмосковье

По их версии, в 2008 году Балашова, действуя по указанию президента управляющей организации ОАО "Тольяттиазот"- ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" и бенефициарного собственника ООО "Контаз" Владимира Махлая, подписала договор купли-продажи ценных бумаг. Они были о передаче по заведомо заниженной более чем в сотни раз стоимости акций ОАО "Тольяттиазот" в собственность подконтрольной Махлаю кипрской компании. В представленной в МИФНС России № 19 по Самарской области налоговой декларации Балашова и Махлай занизили размер налогооблагаемой базы по налогу на прибыль с организации ООО "Контаз" за 2008 год. Этим они, как считают в СК, причинили ущерб бюджетной системе Российской Федерации в сумме более 91 млн рублей.

Во время следствия, суд арестовал земельный участок и автомобиль Балашовой.

Следствие отправило дело в Генеральную прокуратуру. Если там согласятся с доводами следствия, то дело уйдет в суд.

Но в СК заявили следующее - расследование уголовного дела по фактам хищения денег, продукции и основных производств ПАО "Тольяттиазот" и "иных тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступного сообщества, возглавляемого Владимиром Махлаем и Сергеем Махлаем, продолжается".

Напомним, Владимир Махлай, Сергей Махлай и трое фигурантов, объявленные в федеральный и международный розыски, заочно осуждены за мошенничество к длительным срокам лишения свободы.

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