В Башкирии при пожаре погибли двое детей

12 февраля в селе Зирган Мелеузовского района при пожаре погибли двое детей. Еще один ребенок отравился угарным газом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Пожар произошел в жилом доме по улице Ленина. Информация о возгорании поступила в 09.46 по московскому времени. На место выехали сотрудники МЧС России, добровольная пожарная команда Зирганского сельсовета и другие экстренные службы.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит дом размерами семь на десять. Огонь охватил всю площадь дома, локализовали пожар в 10.31, а открытое горение ликвидировали в 11.15.

Сообщается, что при пожаре погибли два мальчика пяти и четырех лет. Еще одного мальчика восьми лет увезли в Салаватовскую городскую больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом. Также в больницу доставили 30-летнюю женщину, маму детей.

На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.