В Нижегородской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов

На переезде станции Шеманиха Нижегородской области из-за ДТП сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Автомобиль столкнулся с восьмым вагоном от начала хвостовой части состава в районе 18 часов. В результате несколько вагонов сошли с рельсов: в пресс-службе уточнили, что цистерны были порожними. Также был нарушен габарит обоих путей, повреждена опора контактной сети. К месту происшествия направлены восстановительные поезда из Нижнего Новгорода и Шахуньи.

Из-за случившегося прогнозируются задержки пассажирских поездов. В частности, на 2,5 часа задержан поезд Нижний Новгород - Воркута. Маршрут пригородных поездов Нижний Новгород - Урень и Шахунья - Урень сокращен до станции Уста. Причиной аварии, по предварительной информации, стало грубое нарушение водителем правил дорожного движения.

Свою проверку по факту происшествия начали следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России.