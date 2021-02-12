В Нижегородской области разрешили работать фудкортам и детским центрам

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес очередные послабления в указ о повышенной готовности на территории региона, принятый в связи с пандемией по коронавирусу. В частности, открываются фудкорты, детские игровые центры и аквапарки.

Кроме того, в Нижегородской области разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов. До 60 процентов увеличивается количество зрителей, которым можно одновременно присутствовать в театрах и кинотеатрах.

Начиная с 15 февраля, общепит сможет обслуживать гостей в залах с 6 утра до 3 ночи.

- На спортивных мероприятиях количество зрителей определяется исходя из вместимости трибун. При посещении всех мероприятий прошу все равно соблюдать осторожность и требования санитарных врачей. Требования по ношению масок и по дистанции сохраняются, - написал Глеб Никитин у себя в Instagram.

Текст указа с изменениями опубликован на сайте областного правительства. Он вступает в силу с 13 марта.