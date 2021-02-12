В Саратове без воды остались 17,5 тысяч жителей

В Саратове из-за коммунальной аварии в центре города в пятницу ограничена подача воды более чем 17,5 тысячам жителей.

Как сообщили в ГУ МЧС региону, аварийно-ремонтные работы ведутся на водоводе диаметром 300 миллиметров в Волжском районе на перекрестке улиц Бабушкина взвоз и Мичурина. В результате было понижено давление холодного водоснабжения в 171 доме, где проживает 17685 человек.

По данным ООО "Концессии Водоснабжения - Саратов", ремонтные работы продлятся до конца дня. Завершить их планируется к 22 часам местного времени.