Житель Перми попытался получить страховку от несчастной любви

Житель Перми попытался получить страховку от несчастных случаев, болезней, а также от несчастной любви. В страховой компании мужчине отказали, ссылаясь на тот факт, что третье условие не предусмотрено ни одной программой страхования, сообщает РИА Новости.

- Любовь - это та часть нашей жизни, где сложно предусмотреть риски, поэтому и соответствующий страховой продукт создать невозможно, - пояснили в организации.

Однако в мировой практике уже есть случаи предоставления страховки от разбитого сердца. Так, в Англии застрахованы уже около 200 человек. В США страхование от неразделенной любви стоит 60 центов в неделю - покинутый получает компенсацию.