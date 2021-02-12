На шахтах СУЭК внедряют подземные мини-погрузчики

На шахтах компании "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) началось активное освоение нового вида техники - подземных фронтальных взрывозащищенных многофункциональных погрузчиков JIKAI RGZ 747 (Китай).

Мини-погрузчики данного типа уже используются на шахтах "Талдинская-Западная-1", имени С. М. Кирова, имени А. Д. Рубана. Основное место применения техники - подготовительные забои. Благодаря своим компактным размерам - общая длина 3,5 метра, ширина 1,9 метра, высота 2,2 метра - и достаточно мощному дизельному четырехцилиндровому двигателю с турбонаддувом (полный рабочий объем 2.8L), погрузчик с помощью ковша способен выполнять целый ряд необходимых при проведении горных выработок работ. Прежде всего, это зачистка почвенного грунта для движения самоходного вагона от комбайна до места погрузки горной массы в бункер и на конвейер. Как показывает опыт первых дней работы, машина, зачищая и выравнивая дорогу, позволяет более эффективно организовать весь процесс транспортировки, значительно увеличить скорость движения вагона. Еще один постоянный вид работ для мини-погрузчика - зачистка скребковых конвейеров от пересыпа горной массы. Техника также активно используется для доставки различных элементов крепления в забой.

В целом горняки отмечают, что погрузчик действительно облегчает, механизирует труд проходчиков, делает его более безопасным и производительным. Машина достаточно проста в управлении, но для более детального ознакомления с ее устройством, особенностями в эксплуатации на базе Центра подготовки и развития персонала АО "СУЭК-Кузбасс" организованы курсы повышения квалификации для определенных групп специалистов.

Отметим, что на ряду с приобретением погрузчиков из КНР в компании организуется собственный выпуск подобной техники. На заводе "Сиб-Дамель" - ведущем предприятии СУЭК, специализирующемся на производстве и ремонте горношахтного оборудования - уже изготовлен первый экземпляр погрузчика пневмоколесного шахтного "ППШ-1000". Сейчас машина проходит опытно-промышленные испытания на шахте имени В. Д. Ялевского АО "СУЭК-Кузбасс". Параллельно на заводе разрабатывается еще одна модификация мини-погрузчика "ППШ-1000".

Всего на шахты компании в рамках инвестиционной программы комплексного оснащения подготовительных забоев вспомогательной техникой поступит 19 фронтальных мини-погрузчиков импортного и отечественного производства общей стоимостью более 200 миллионов рублей. Совершенствование процесса проходки на шахтах путем приобретения и внедрения проходческих комплексов фронтального типа, других средств механизации, пневмоколесной техники - одно из ключевых направлений в производственной деятельности компании "СУЭК-Кузбасс". И в год празднования 20-летия СУЭК проходчики намерены значительно повысить эффективность ведения подготовительных работ.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране, один из ведущих стивидоров России. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 14 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 77 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс