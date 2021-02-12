Пожар на красноярском складе ГСМ локализовали

Главное управление МЧС по Красноярскому краю сообщило о локализации пожара на складе ГСМ в краевом центре. На месте ЧП работают 80 человек и 29 единиц техники.

Пожару было присвоен второй ранг сложности из возможных пяти.

Причина возгорания выясняется. Очевидцы сообщали о взрыве, от которого вылетели окна складского помещения, после чего начался пожар.

Есть пострадавший - мужчина, о возрасте не сообщается. Он получил ожоги рук второй степени, его отправили в больницу.

Напомним, в 15:29 местного времени (11:29 МСК) в Красноярске взорвался и загорелся склад ГСМ. Площадь пожара составила приблизительно 800 квадратных метров, обрушилась часть кровли.