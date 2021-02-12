На Ставрополье задержали подозреваемого в жестоком убийстве девушки

На территории Краснодарского края полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 19-летней девушки. Преступление было совершено 5 февраля 2021 года в Минеральных Водах. Как сообщили "РГ" в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю, против 49-летнего мужчины возбудили два уголовных дела.

- Неизвестный напал на возвращавшуюся с работы 19-летнюю девушку. Он нанес ей два удара ножом в спину, выхватил у нее дамскую сумочку и скрылся. От полученных ранений потерпевшая скончалась. Следователи СКР и оперативники бросили все силы на раскрытие этого преступления, - рассказали в ведомстве.

Личность подозреваемого быстро удалось установить. Им оказался 49-летний мужчина, который только недавно освободился из тюрьмы. По данным следствия, совершив преступление, подозреваемый решил скрыться на территории Краснодарского края, но его удалось вычислить.

Теперь злоумышленника доставили обратно в Минеральные Воды. По решению суда задержанного заключили под стражу на время следствия. Сейчас специалисты проводят ряд экспертиз и собирают доказательство, чтобы установить виновного и привлечь его к ответу.