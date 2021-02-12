В Россию из Словении экстрадирован экс-министр правительства Дагестана

Экс-министр по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Нариман Гаджиев по требованию Генеральной прокуратуры РФ экстрадирован из Словении в Россию.

Бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц, по предварительному сговору, с использования своего служебного положения, в особо крупном размере) и части 2 статьи 327 УК РФ (подделка иных официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования для обеспечения совершения другого преступления).

Как сообщает ТАСС, в 2012 году министерство по информационной политике и массовым коммуникациям Республики Дагестан получило из бюджета два миллиона рублей. Средства предназначались для развития информационного сотрудничества с редакциями региональных и федеральных СМИ.

По версии следствия, Гаджиев вступил в преступный сговор с генеральным директором одного общества: экс-министр заключил госконтракты на создание информационных документальных фильмов с директором этой компании. В министерство по информполитике представили документальные фильмы и программы на DVD-дисках, которые ранее изготовили другие лица. Были подписаны фиктивные акты сдачи-приемки, в результате чего ведомству был причинен ущерб в особо крупном размере.

После того, как Нариман Гаджиев скрылся за границей, правоохранительные органы объявили его в международный розыск. В 2019 году мужчину задержали в Словении.

Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Словении запрос о его выдаче, который был удовлетворен.