Во Владикавказе произошел мощный взрыв в супермаркете

В столице Северной Осетии в пятницу утром произошел мощный взрыв в одном из сетевых супермаркетов на улице Алихана Гагкаева 1А. Трехэтажное здание полностью уничтожено, причины выясняются. Как сообщили в МВД региона, рухнули плиты здания.

- На месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС республики. Причины произошедшего выясняются, - отметили в ведомстве.

По информации экстренных служб, в здании мог произойти взрыв газа. Также источник "РГ" в правоохранительных органах республики сообщил, что в результате инцидента есть пострадавшие, но об их количестве и характере травм пока не сообщается.

В здании было три этажа, на первом находился супермаркет "Магнит", на двух других располагались стоматология, несколько розничных магазинов и детский центр "Дошколенок".