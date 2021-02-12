Задержаны двое участников нападения на военных в Дагестане в 1999 году

Сотрудники силовых структур задержали в Ставропольском крае участников нападения на российских военнослужащих, которое произошло в 1999 году в Республике Дагестан.

Причастными к этому преступлению оказались жители Нефтекумского района Ставропольского края Арифулла Авезов и Ахмет Терекбаев.

Сотрудники следственных органов получили неопровержимые доказательства их участия в преступлении. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в июле 1999 года Авезов и Терекбаев вступили в состав банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В августе 1999 года вооруженные преступники, общей численностью не менее 1 тысячи человек, приняли участие в мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации.

Бандиты совершили нападение на российских военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана. Всего в результате, погибли 33 человека и еще 34 получили ранения.

Авезов и Терекбаев доставлены к следователям для предъявления обвинения по ст. 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащих") УК РФ".

В настоящее время следователи устанавливают роли и совершаемые действия Авезова и Терекбаева в группе бандитов.