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Епифанцев рассказал о драке в баре: Чудовищный конфликт с самим собой

Наше кино
    12.02.2021, 14:50
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Владимир Епифанцев прокомментировал драку в петербургском баре, в которой накануне поучаствовал. Актер признался на своей странице в Instagram, что мерзко себя чувствует, правда, причиной этому стала не сама драка, а реакция на нее фанатов.

Фото: youtube.com
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В частности, по словам актера, он неожиданно стал получать хвалебные отзывы от фанатов после драки и от этого испытывает сильную неловкость.

"Просто сразу, как животные: "Молодец-молодец, вот так, вот так". Вы похожи на стадо", - заявил Епифанцев.

Комментируя саму драку актер назвал произошедшее "чудовищным конфликтом человека с самим собой", когда "эго решило, что может управлять сознанием".

Напомним, группа известных артистов пришла в петербургский бар на улице Марата после премьеры фильма "Дочь тьмы" в одном из городских киноцентров. Во время беседы в среде представителей бомонда возник конфликт: одна из девушек бросила в актрису Анастасию Веденскую пивной стакан. Владимир Епифанцев, бывший муж Анастасии, вступился за актрису и толкнул обидчицу, а потом избил одного попытавшегося его утихомирить мужчину. На видеозаписях с камер наблюдения в баре видно, что Епифанцев вышел драться босиком. Зачем он разулся, пока неизвестно. К слову, температура воздуха в Петербурге составляет сейчас около минус 20 градусов.

Конфликт творческих людей незатейливо был прекращен прибывшими на место сотрудниками вневедомственной охраны, которые увезли самых активных участников в отдел полиции для разбирательств.

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