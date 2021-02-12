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12.02.2021 12:17
Рубрика: Экономика

Россияне стали отказываться от ранних бронирований поездок

Текст: Вера Черенева

Российские путешественники пересмотрели отношение к бронированию авиа- и железнодорожных билетов. Подавляющее большинство туристов теперь покупает билеты максимум за неделю. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса бронирования OneTwoTrip.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Вообще-то авиабилеты билеты за неделю до поездки пользовались популярностью и раньше. В 2019 году их покупали 56,7 процентов клиентов. А в 2020 году такие билеты приобретали 63,8 процентов пользователей. На железной дороге доля бронирующих билеты в последний момент достигла 67 процентов, годом ранее этот показатель составлял 59,7 процентов.

Такое изменение потребительского поведения можно объяснить ограничениями, вызванными пандемией. Весной многие рейсы отменялись. Также от путешественников во многих регионах требовался свежий тест ПЦР.

В таких условиях долгосрочное бронирование было затруднено. Лучшим доказательством этому служит долгосрочная статистика бронирований. Если в 2019 году авиабилеты за период 4-6 месяцев до поездки покупали 2,2 процента пользователей, то в прошлом году - 1,6 процента. Железнодорожные билеты за два месяца вперед раньше бронировали 4,9 процентов пользователей, в прошлом году - 3,4.

Как по железной дороге, так и на самолетах, россияне чаще всего ездили в Москву, Петербург, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Уфу. На треть выросла популярность Сочи и Симферополя.

Увеличение трафика в этом направлении можно объяснить тем, что минувшее лето россияне провели дома и исследовали отечественные курорты.

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