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12.02.2021 17:11
Рубрика: Власть

В Архангельской области отремонтируют "дорогу к Бродскому"

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В Архангельской области начался ремонт автомобильной дороги от Вельска до Коноши. В ходе работ в порядок приведут и перегон до деревни Норинская, где в 1964-1965 годах отбывал ссылку известный поэт Иосиф Бродский.

Как сообщили в дорожном агентстве региона, ремонт всей дороги займет три года и будет одновременно проходить с разных ее концов.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Сначала обновят наиболее загруженный 15-километровый участок от федеральной автотрассы М-8 к селу Пежма, который проходит по Вельскому району. В сутки по нему проезжает от полутора тысяч до двух тысяч автомобилей. Главной проблемой дорожники называют большое количество водопропускных труб - 28 сооружений.

Работы на 25-километровом участке трассы, проходящей по Коношскому району, начнутся уже 1 марта. На "дороге к Бродскому" полностью обновят асфальтовое покрытие.

Работы ведутся по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В 2015 году в доме Афанасии и Константина Пестеревых, где Иосиф Бродский жил во время ссылки в Норинской, открылся литературно-мемориальный музей поэта. Он стал первым в мире домом-музеем лауреата Нобелевской премии по литературе. "Российская газета" является информационным партнером проекта по сохранению памяти Иосифа Бродского в Норинской.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Иосиф Бродский

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