В Петербурге при взрыве газопровода погиб мужчина

В Петербурге в поселке Петро-Славянка произошел взрыв газопровода. В результате происшествия погиб один человек. Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительным данным, газопровод был поврежден неизвестными пока лицами, которые бурили на этом участке грунт. Уже установлено, что они не получали согласование на проведение такого рода работ и не учитывали подземные коммуникации.

Произошел хлопок, он вызвал пожар жилого дома № 16 по Речному переулку. На место немедленно прибыли пожарные подразделения. В ГУ МЧС по Петербургу "РГ" сообщили, что горел двухэтажный частный жилой дом на площади 800 квадратных метров. Тушили его 45 человек.

При разборе завалов было обнаружено тело местного жителя. Личность погибшего установлена, известно, что это 36-летний мужчина.