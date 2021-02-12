В России начались съемки первого сериала в жанре кибер-панк "Даркнет"

Не успела видеоплатформа IVI выпустить в прокат оригинальный проект - новый фильм Сергея Светлакова Love, и провести премьеру картины "Спасите Колю!" с Дмитрием Нагиевым, где выступает как сопродюсер (прокат с 18 февраля), как уже объявила о новом амбициозном проекте. Это будет многосерийный фантастический экшн-боевик "Даркнет". Съемки уже начались в Санкт-Петербурге.

Создатели характеризуют "Даркнет", как сериал-антиутопию о недалеком будущем, в котором весь мир поделится на реальный и виртуальный. Также "Даркнет" называют первым отечественным киберпанк-сериалом. Ведь по сюжету в будущем большинство людей, как и сейчас, предпочтут интернет-пространство, в котором можно прожить альтернативную судьбу. В этом мире запретное становится возможным. Наркотики, секс, торговля оружием и людьми - в Даркнете можно все. Даже умереть...В картине снимаются Анатолий Белый, Павел Деревянко, Артем Ткаченко, Равшана Куркова, Сергей Юшкевич, Даниил Вахрушев, Анастасия Акатова и другие.

Команда, как следует из перечисления актерских имен, собирается серьезная. Главным оператором проекта стал Федор Лясс, работавший на таких масштабных картинах, как "Духless", "Ледокол", российско-американском "Хардкоре" и сериале "Оттепель". Над сериалом работают режиссер Динар Гарипов, ведущий отечественный художник по костюмам Варвара Авдюшко, среди картин которой есть в том числе и голливудские проекты "Бен Гур" и "Особо опасен". Сериал по заказу сервиса производит молодая команда LAZYDOG production. В сотрудничестве с этой студией онлайн-кинотеатр IVI планирует реализовать еще несколько проектов. Как обещают, "Даркнет" будет доступен на IVI уже в этом году. В сериале - 8 эпизодов.

Главную роль в сериале сыграл Анатолий Белый, который поделился своими впечатлениями от первых съемочных дней - и комментарий впервые публикуется в "РГ": "Уже на уровне сценария я понимал, что такого кино у нас еще не было. Это же киберпанк! Я с удовольствием окунулся в яркую фантастическую эстетику. В первый съемочный день я целый час провел на гриме, выверяя до миллиметра придуманный вместе с художником образ отца-военного, который ищет свою дочь. Уверен, что этот классный проект принесет много нового в мой актерский багаж. А на площадке я почувствовал мощный творческий заряд всей группы, глаза горят, все воодушевлены и нацелены на лучший результат. Как говорится, это будет бомба!"

Равшана Куркова также готовится начать работу над сериалом: "Я с радостью присоединилась к замечательному проекту. Интересный, необычный сюжет, характерная яркая роль, молодой амбициозный режиссер, за спиной у которого сильная команда, - с нетерпением жду встречи со всеми на съемочной площадке".

Давид Кочаров, генеральный продюсер IVI Originals: "Больше года мы работали над сценарием, вели подготовительный период и я счастлив от того, что съемки такого сложного проекта наконец-то начались. Подобрана прекрасная группа опытнейших профессионалов, у которых не только признанные зрителями успешные в нашей стране картины, но и опыт крупных работ в Америке, в Китае. Уверен, такого сериала у нас в стране ещё не было".

Фотографии со съемок сериала также впервые публикуются в "РГ" на эксклюзивной основе.

Справка "РГ"

IVI ORIGINALS - подразделение платформы IVI, которое занимается производством собственного контента. Зрители уже увидели сериал Анны Меликян "Нежность", познакомились с современной интерпретацией "Мертвых душ" от Григория Константинопольского. В этом году подписчиков IVI, как обещают, ждет немало ярких премьер. Еще одна - фильм "Иван" с участием Евгения Цыганова, Светланы Ходченковой и Максима Лагашкина.