На Кубани мужчина попытался продать наркотики в скорлупе от орехов

На Кубани будут судить 34-летнего жителя Краснодара, который обвиняется в попытке сбыта наркотиков, спрятанных в скорлупе от орехов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело, возбужденное против мужчины, направлено в Прикубанский районный суд, а обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора края.

Для общения с наркодилерами краснодарец использовал интернет, причем через специальные фильтры, которые обеспечивают конфиденциальность.

"По версии следствия, со 2 по 9 октября 2020 года гражданин, используя скрытую сеть, соединение в которой может быть установлено только между доверенными лицами, установил контакт с наркодилерами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры края. - Его сообщники, в свою очередь, поставили ему партию в размере около 100 граммов синтетических наркотиков, закамуфлированных в скорлупу грецких орехов".

Однако, несмотря на меры предосторожности, закладчик был задержан полицейскими, а наркотики изъяты.

Сейчас мужчина взят под стражу. Если в суде его вина будет доказана, то ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, а также штраф в размере 1 миллиона рублей.