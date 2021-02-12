В Госдуме ответили на заявление США об условии отмены санкций против России

Вашингтону уже нечем пугать Россию. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера о том, что Вашингтон не признает Крым российским, а также не отменит санкции, пока Москва не откажется от своей политики в отношении Украины.

По словам Бальбека, санкции и нападки были всегда, сколько существует Россия, и пугать тут нас уже нечем, пишет РИА Новости. "Крым - наш. Мы его не отдадим, невзирая ни на какие угрозы", - заявил парламентарий.

Бальбек также отметил, что Москва, в свою очередь, никогда не признает США дружественным государством, пока они не перестанут вмешиваться во внутренние дела РФ. Все эти окрики из Вашингтона - это работа на публику. Представитель Госдумы подчеркнул, что Россия сама разберется с внутригосударственными вопросами и не нуждается в консультациях.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Вашингтон всегда придумывает различные причины для введения санкций против России, и США не нужны конкретные поводы для этого.