В Краснодарском крае яровыми культурами засеют 1,8 млн гектаров полей

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о подготовке к весеннему севу и состоянии озимых в регионе.

Точные сроки старта посевной кампании 2021 года будут во многом зависеть от погоды, отметил глава Кубани. Аграрии края уже обеспечены семенами, активно готовят удобрения.

- Всего край посеет около 1,8 млн гектаров яровых, из них почти 740 тыс. гектаров - зерновых и зернобобовых. Площади яровых в этом году будут практически равны прошлогодним. Планируем увеличить посевы сахарной свеклы, гороха и экспортно ориентированных культур - сои и озимого рапса - всего более чем на 70 тыс. гектаров. Это поможет региону увеличить объемы поставок за рубеж и достичь целей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - сказал губернатор.

Основная часть экспорта сегодня приходится на зерновые культуры. Под урожай 2021 года посеяли 1,8 млн гектаров озимых зерновых, в основном это пшеница.

- В целом состояние озимых хорошее. Есть опасения по рапсу - осенью было слишком мало осадков. Ведем постоянный мониторинг и готовы задействовать все ресурсы, чтобы максимально сберечь урожай, - заключил глава региона.