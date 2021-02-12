В Краснодарском крае яровыми культурами засеют 1,8 млн гектаров полей

Новости

Попавший в ДТП Алонсо прооперирован 13:50
Песков заявил об отменном здоровье Путина 13:47
Вышел трейлер комедии с Дженнифер Гарнер "День "да" 13:46
Компанию Colt продали чехам 13:43
Песков не подтвердил якобы планы Путина возглавить список "Единой России" 13:42
Лыжница Степанова завоевала золото ЧМ среди молодежи и юниоров 13:41
Киану Ривз отказался играть в спин-оффе "Человека-паука" 13:33
В Подмосковье автомобиль вылетел с эстакады на железную дорогу 13:27
Лукашенко призвал переходить на кнопочные телефоны, чтобы избежать слежки 13:26
Курс евро достиг отметки 90 рублей 13:22
В 2020 году ЦБ РФ получил почти 280 тысяч жалоб от потребителей финуслуг 13:19
Вышел трейлер третьего сезона антологии "Гений" - про Арету Франклин 13:18
СК попросил суд арестовать двух участников секты "Свидетели Иеговы" 13:15
Правительство добавит 3,5 млрд в госпрограмму развития села 13:09
Джек Блэк сыграет робота Клэптрэпа в экранизации игры Borderlands 12:59
Путин наградил школьника из Биробиджана 12:54
Многодетная мать в Новой Москве пыталась убить троих своих детей 12:53
Звезда "Солнцестояния" Флоренс Пью сыграет робота-убийцу 12:46
Путин наградил дипломатов 12:44
На Кубани мужчина попытался продать наркотики в скорлупе от орехов 12:42
Из Краснодара до Крымского моста можно будет доехать в два раза быстрее 12:37
В Подмосковье самосвал оставил без тепла девять жилых домов и школу 12:37
РФПИ: Вакцина Спутник V зарегистрирована уже в 26 странах мира 12:36
Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ подпишут 15 февраля 12:27
В Госдуме заинтересовались появлением цветных собак в двух регионах РФ 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
12.02.2021 13:39
Рубрика: Власть

В Краснодарском крае яровыми культурами засеют 1,8 млн гектаров полей

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о подготовке к весеннему севу и состоянии озимых в регионе.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Точные сроки старта посевной кампании 2021 года будут во многом зависеть от погоды, отметил глава Кубани. Аграрии края уже обеспечены семенами, активно готовят удобрения.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
На Кубани появится новая мера поддержки IT-индустрии

- Всего край посеет около 1,8 млн гектаров яровых, из них почти 740 тыс. гектаров - зерновых и зернобобовых. Площади яровых в этом году будут практически равны прошлогодним. Планируем увеличить посевы сахарной свеклы, гороха и экспортно ориентированных культур - сои и озимого рапса - всего более чем на 70 тыс. гектаров. Это поможет региону увеличить объемы поставок за рубеж и достичь целей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - сказал губернатор.

Основная часть экспорта сегодня приходится на зерновые культуры. Под урожай 2021 года посеяли 1,8 млн гектаров озимых зерновых, в основном это пшеница.

- В целом состояние озимых хорошее. Есть опасения по рапсу - осенью было слишком мало осадков. Ведем постоянный мониторинг и готовы задействовать все ресурсы, чтобы максимально сберечь урожай, - заключил глава региона.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край ЮФО Ростовская область ЮФО Калмыкия ЮФО Волгоградская область ЮФО Астраханская область Краснодарский край: стратегия роста

Главное сегодня

Путин обсудил с академиком Дедовым методы борьбы с пандемией
Мишустин потребовал потратить на здравоохранение все до рубля
В Совфеде оценили отказ США признавать Крым российским
Видео: Под завалами супермаркета во Владикавказе нашли выжившего
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Конституционный суд защитил право инвалидов жить вместе с родителями
Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей