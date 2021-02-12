В Крыму пенсионерка перечислила мошенникам миллион рублей

В Крыму сотрудники красноперекопского отдела МВД России возбудили уголовное дело в отношении мошенников, обманом уговоривших пенсионерку перечислить им около одного миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По словам 62-летней жительницы Красноперекопска, ей позвонил представившийся сотрудником службы безопасности банка мужчина. Он сообщил, что прямо в момент звонка с ее счета кто-то списывает деньги, допустив, что за этим могут стоять сотрудники финучреждения. Пенсионерка доверилась звонившему - ведь он не только обратился к ней по имени и отчеству, но и назвал точную сумму денег на ее счетах - около миллиона рублей. "Безопасник" велел сообщить пароль, который придет по SMS.

- Далее мошенники по телефону убедили женщину срочно подойти к терминалу и перевести деньги на "резервные счета", реквизиты которых продиктовали, - рассказали в региональном МВД. - Когда потерпевшая перевела деньги с карты, ее заверили, что волноваться не о чем.

Однако утром следующего дня мошенники снова связались с пенсионеркой и убедили пойти в банк, снять все накопления с депозита и перевести на продиктованные номера карт. И настойчиво попросили не комментировать свои действия сотрудникам банка, поскольку те, дескать, могут быть причастны к несанкционированным списаниям.

Сейчас полиция устанавливает личности и местонахождение телефонных мошенников.